Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La saccatura depressionaria che ha stazionato nella prima parte della settimana sul settore balcanico comincia a spostarsi verso est, ma al suo seguito rimarranno attive anse depressionarie sul basso Tirreno, anch’esse in lento movimento verso levante. Una di queste transiterà tra venerdì e il weekend sul basso Tirreno e sarà in grado di influenzare il tempo dapprima in Sardegna e successivamente sull’estremo Sud Italia, con rovesci e temporali anche di forte intensità e locali nubifragi, in graduale attenuazione domenica. Sul resto d’Italia tempo più stabile, eccetto una certa variabilità diurna sulle Alpi centro-orientali con qualche locale rovescio o locale temporale. Tutto in un contesto climatico ancora tardo estivo. I dettagli:

METEO VENERDÌ 10 SETTEMBRE. Sole prevalente su molte regioni ad inizio giornata, ad eccezione di addensamenti irregolari su Nordovest e Sicilia; già instabile però in Sardegna con rovesci e temporali soprattutto sulle aree centro-meridionali, anche di forte intensità con locali nubifragi. In giornata di nuovo alcuni rovesci sulle Alpi centro-occidentali, specie in Valle d’Aosta, ma anche su bassa Calabria e gran parte della Sicilia, a tratti temporaleschi, sporadici lungo l’Appennino. Si confermano condizioni decisamente più instabili in Sardegna con piogge e temporali anche forti, in graduale attenuazione da sud in serata. Temperature senza variazioni di rilievo.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: giornata nel complesso stabile sulle nostre regioni del centro Italia con tempo in prevalenza asciutto su Toscana, Lazio e Umbria, tra sole e nuvolosità medio-alta in transito, a tratti anche compatta entro sera. Da segnalare la formazione di isolati fenomeni sulla dorsale appenninica laziale e toscana. Temperature stabili con caldo senza eccessi. Venti deboli o a tratti moderati nel pomeriggio, dai quadranti sud-occidentali. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Un campo di pressioni medio-alte rinnova condizioni di bel tempo prevalente sulle regioni del Centro Italia dove tuttavia nel corso del pomeriggio rovesci e temporali si formeranno sulla dorsale appenninica laziale e toscana, andando a interessare il Lazio centro meridionale mercoledì. Nel corso del fine settimana un nuovo vortice depressionario in quota scivolerà lungo il Tirreno centro meridionale portando nuvolosità medio-alta sulle regioni tirreniche centrali con il rischio di nuovo rovesci e temporali sabato sull’Appennino in sconfinamento sul medio-basso Lazio. Clima estivo con temperature massime entro i 30-33°C. Possibile peggioramento infine da martedì/mercoledì prossimo.

(Fonte: 3B Meteo)