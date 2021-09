Minturno – Un operaio di Minturno questa mattina poco dopo le 10 è rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro. L’uomo, un 55enne, si trovava in località Santa Maria di Pugliano a Paliano, quando per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è stato travolto da una ruspa.

Ad accorrere sono stati i sanitari del 118 che hanno constatato lo schiacciamento di una gamba e disposto il trasporto in eliambulanza all’ospedale Umberto I di Roma.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Minturno