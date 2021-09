Onorificenze all’Italia Team: il Governo rimette mano alla legge

Roma – Tante, troppe le vittorie degli azzurri nell’estate del 2021. Mattarella desidera onorare tutti con merito, ma una legge del Governo non lo consente. E allora, prima del 23 settembre prossimo, quando l’Italia Team olimpica e paralimpica salirà al Colle per riconsegnare il Tricolore al Presidente della Repubblica, il Quirinale chiede al Governo di rivedere la legge.

Solo 3000 le onorificenze concesse ogni anno e non oltre le 4000. Non bastano evidentemente ai campioni e alle campionesse azzurre che tra Olimpiadi, Paralimpiadi ed Europei di pallavolo (ultimo successo in ordine di tempo) che hanno trionfato nel mondo e hanno donato all’Italia la gloria sportiva più bella. Oltre a quelle già concesse in altri ambiti in cui il Made in Italy e la bravura dei professionisti italiani si è fatta strada nel mondo.

Sta rivedendo in Governo allora, con celerità, la legge specifica, in modo da poter omaggiare tutti gli azzurri di Tokyo. Ci saranno allora probabilmente le onorificenze per tutti.

(foto@Colombo/Fidal)

