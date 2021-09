Ostia, Picca: “Mentre Raggi va allo skate park, i cittadini restano senza servizi”

Ostia – “La sindaca taglia nastri colpisce ancora. Due giorni fa il ministro Di Maio e la prima cittadina sono venuti ad Ostia (leggi qui) in pompa magna a sbandierare quanto fatto su questo territorio tra bugie e spot elettorali. E mentre la Raggi – come riportato oggi dalla stampa – gigionava allo skate park, in una delle abitazioni di fronte alla struttura un giovane disabile rimaneva prigioniero in casa perché l’ascensore dello stabile del Comune di Roma è rotto. E nonostante la famiglia avesse sollecitato da settimane un pronto intervento nessuno si ne è occupato”.

A parlare è Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

“Si tratta delle case comunali in via Guido Vincon a piazza Gasparri, vicenda che ben conosciamo e che seguiamo da anni dove, in perfetto stile 5 Stelle, anziché risolvere le criticità e intervenire sulle manutenzioni, si preferisce rimpallare il problema tra Dipartimento capitolino e il Municipio X”, accusa Picca.

“Abbiamo presentato diverse interrogazioni, cadute nel vuoto e rimaste senza nessuna risposta concreta. Un penoso scaricabarile che peraltro riguarda anche altri stabili in capo al Comune – via Forni, via Cagni e via del Sommergibile – e che l’Amministrazione municipale grillina ha lasciato nel degrado. Ai cittadini mancano i servizi ma la Raggi è impegnata a fare cinema sullo skate“, conclude.

