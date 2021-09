Roma, è Piero Cucunato il capolista della Lega in Municipio IX

Roma – E’ Piero Cucunato il capolista della lista Lega-Salvini Premier del Municipio Roma IX (Eur).

“Sono contento di essere stato scelto come capolista”, ha detto Cucunato. “Forse è stato il giusto riconoscimento per esser stato il primo a costituire il Gruppo Salvini Premier a Roma nei Municipi e molti militanti hanno apprezzato il grande lavoro fatto in tanti quartieri del IX Municipio, pur stando all’opposizione”.

“Subito a seguire nella lista c’è Roberta Evangelista, giovane avvocato che sarà al mio fianco in Municipio in modo da poter portare avanti le esigenze dei cittadini che vorranno darci fiducia il 3 e 4 ottobre alle elezioni”, conclude.

