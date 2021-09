Pomezia – Dalle ore 16 circa, tra via dei Romagnoli e via Campo Verde, a Torvaianica, nel comune di Pomezia, sono in corso le operazioni di spegnimento da parte del personale dei Vigili del Fuoco di un incendio divampato a ridosso della strada. Alta la colonna di fumo, ben visibile anche da molto lontano, che si è sprigionata nell’aria. Sul posto sono presenti due APS (22/A e 15/A), una botte (AB/32). Effettuati diversi lanci da parte dell’elicottero VVF Drago (Eli/145) nelle aree impervie ai mezzi VVF e moduli della Protezione Civile.

