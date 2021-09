Anzio, nuova illuminazione artistica per la Chiesa madre

Anzio – E’ stata ultimata ieri la nuova illuminazione artistica della Chiesa madre di Anzio, Santi Pio e Antonio, edificio storico, simbolo della città nuova. A coordinare i lavori, pianificati dall’Amministrazione De Angelis, l’Ufficio Pubblica Illuminazione dell’Ente, in collaborazione con la società Engie. L’opera, a costo zero per il Comune, rientra in tutta una serie di interventi finalizzati ad illuminare i siti storici della città di Anzio.

