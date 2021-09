Controlli sulle strade di Latina: pioggia di multe e identificate 46 persone

Latina – Nel corso della serata di ieri, venerdì 10 settembre, i poliziotti della Squadra Volante della Questura e della Sezione Polizia Stradale del capoluogo, hanno effettuato una serie di controlli straordinari, con particolare riferimento alla circolazione stradale sulle principali vie del capoluogo e dell’hinterland cittadino, senza trascurare le zone interessate dalla movida.

Nel corso dell’operazione ad “alto impatto”, sono state identificate numerose persone e controllati 35 veicoli. Sono stati “privilegiati” dai controlli gli abituali luoghi di ritrovo dei giovani: in tale contesto, sono state controllate 46 persone.

Nella medesima operazione, sono state elevate numerose sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada nei confronti di conducenti di veicoli cosiddetti minicar, dei quali 1 sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza della copertura assicurativa e 2 fermi amministrativi per varie irregolarità, tra le quali trasporto passeggero e disturbo alla quiete pubblica per musica ad alto volume.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



