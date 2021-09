Fiumicino, intercettati 126mila camici medici non a norma: maxi sequestro all’aeroporto

Fiumicino – Oltre 126.560 confezioni di camici ad uso medico, non sterile, provenienti dalla Cina, sono stati intercettati e posti sotto sequestro cautelare dai funzionari Adm (Accise, Dogane e Monopoli) dell’Ufficio di Roma 2 in servizio presso l’aeroporto internazionale di Fiumicino.

La spedizione, arrivata all’interno di un container e destinata ai servizi ospedalieri nazionali, si è rivelata, ad un primo controllo documentale, priva di adeguata dichiarazione di conformità; il successivo controllo materiale ha poi evidenziato per tutta la partita di merce l’assenza della marcatura CE, obbligatoria per la categoria merceologica in sequestro.

Alla società importatrice è stata contestata la violazione delle norme concernenti la sicurezza dei dispositivi medici. È stato così inoltrato un rapporto al Prefetto di Roma per l’irrogazione della sanzione. (fonte Agi)