Formello, nascondeva la cocaina in casa: pusher in manette

Roma – I carabinieri della Stazione Roma La Storta, nell’ambito dei quotidiani servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, sono intervenuti nei pressi di Formello, dove si stava aggirando – con fare sospetto – un italiano di 51 anni, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici.

I carabinieri hanno deciso di controllarlo e di estendere le verifiche anche nella sua abitazione: durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di 11 grammi di cocaina e 120 euro in contanti, oltre al materiale utile al confezionamento delle singole dosi. Il 51enne è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo