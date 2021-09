Formia 2021, dalla Villa a La Mura: per Di Gabriele è tempo di “Guardare oltre”

Formia – Era nell’aria già da un po’, ma, nei giorni scorsi, è arrivata l’ufficialità… Di cosa stiamo parlando? Della compagine di Paola Villa, che, in questa tornata elettorale, vedrà un altro dei volti della sua amministrazione scendere in campo per sostenere un candidato sindaco avversario.

Dopo il caso dell’ex assessore al Turismo, Kristian Franzini, infatti, sceso in campo per sostenere il candidato dem Luca Magliozzi, protagonista di una scelta simile è l’ex presidente del consiglio comunale di Formia, l’avvocato Pasquale Di Gabriele.

Per Di Gabriele è tempo di “Guardare oltre” insieme ad Amato La Mura e potrà farlo “giocando” anche in ruolo importante: quello di capolista, riconoscimento ambito e che l’avvocato si è guadagnato sul campo.

Di Gabriele: “Guardare oltre, in un orizzonte temporale ampio”

Una scelta, quella di passare dalla Villa a La Mura, che appare ben ponderata e consapevole, dalle parole che lo stesso avvocato usa per presentare le idee da cui nasce “Guardare oltre”: “Le proposte che stiamo presentando alla cittadinanza non si vogliono limitare alle risoluzioni dei piccoli problemi quotidiani – tema che fu un grande cavallo di battaglia della scorsa campagna elettorale della Villa – ma hanno una visione e un orizzonte temporale ampio, che l’occasione unica del Recovery Fund non può far disperdere.”

E ancora: “Sono orgoglioso di essere parte di questo progetto e di questo gruppo, formato da persone che, grazie al loro bagaglio di esperienze, vogliono contribuire al rilancio di questa città.”

“Guardare oltre”, la lista democratica e riformista di La Mura

Ma cosa significa entrare in una maxi coalizione civica, che al suo interno, pur non presentando i vari simboli di partito, racchiude diverse anime, anche del centrodestra? “Le vicende politiche dell’ultima consiliatura e il periodo storico che stiamo vivendo – spiegano da “Guardare oltre” – hanno reso evidente come il dialogo e il confronto tra idee e posizioni diverse siano indispensabili per quella che è la quotidiana azione amministrativa.”

Una consapevolezza che ha spinto tutto il gruppo che ha aderito a “Guardare oltre” a superare gli steccati politici, anche nazionali, perché “le cose che ci uniscono, sono molto più di quelle che ci dividono, a partire da temi come il turismo, la cultura e i beni archeologici”.

“La nostra scelta – sottolinea infine il candidato consigliere Antonio Capobianco – incarna la nostra identità convintamente riformista e democratica, che mette la tradizione politica al servizio di un’idea superiore: il miglioramento delle condizioni in cui versa Formia. Una scelta consapevole, forte del bagaglio e del vissuto politico e valoriale di ognuno di noi e che tutti ribadiamo con certezza.”

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia