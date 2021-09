Formia – Un brutto incidente quello avvenuto questa mattina, 11 settembre 2021, alle ore 7:00 sulla Variante Appia: due auto si sono scontrate all’altezza del chilometro 3+450. Coinvolte 4 persone, ferite in modo più o meno grave.

La presenza delle due vetture incidentate è stata constatata dalla squadra territoriale dei Vigili del Fuoco di Gaeta. Le cause sono in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Latina, che hanno collaborato con i sanitari del 118 per estrarre i feriti dall’abitacolo di una delle vetture.

Foto 3 di 3





E’ stato necessario l’utilizzo della centralina oleodinamica, con cesoie e divaricatore, in dotazione sui mezzi dei Vigili del Fuoco. Nel frattempo entrambi i veicoli incidentati sono stati resi inerti e messi in sicurezza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia