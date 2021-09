Formia, molesta un minore in hotel e ne parla sui social. Incastrato dalle telecamere

Formia – Nella giornata di giovedì, 9 settembre 2021, a conclusione di attività investigativa, i carabinieri del locale comando hanno deferito all’autorità giudiziaria un 32enne originario della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di atti osceni in presenza di minori.

In particolare, le indagini condotte dal personale dell’arma hanno consentito di identificare l’uomo che il 29 agosto scorso, all’interno del bagno pubblico di un hotel di quel centro, mostrava i propri genitali ad un minore con il pretesto di urinare in un bidet. Il prevenuto è stato individuato attraverso l’accurata visione delle immagini di videosorveglianza della struttura ricettiva e di alcune foto postate dal medesimo sui social network Instagram e Facebook.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

