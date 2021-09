Ita, Sinistra Italiana Fiumicino-Lazio: “Tutelare ogni singolo posto di lavoro”

Fiumicini – “Abbiamo sempre seguito la vertenza Alitalia, e continuiamo a seguirla soprattutto in questo momento in cui è atto la cessione di un ramo d’azienda ad ITA. Siamo fortemente contrari a tutto quello che si sta verificando, lavoratori lasciati soli al loro destino, il tutto nel silenzio e nell’imbarazzo dell’attuale Governo”. Cosi in una nota stampa, Massimo Cervellini segretario si Sinistra Italiana Lazio.

“Per questo – spiega Cervellini – siamo molto soddisfatti dell’interrogazione parlamentare presentata dal nostro Segretario Fratoianni. La priorità deve essere il rispetto e la tutela di ogni singolo posto di lavoro”.

Soddisfatto anche il segretario di Sinistra Italiana Fiumicino, Massimo Iannarella: “Qui si difendono posti di lavoro. Dietro ogni posto c’è una persona, una famiglia, speranze e futuro, ed il Governo cosa fa? abbandona più di 8000 lavoratori. Noi come Sinistra Italiana condanniamo questo atteggiamento messo in atto dal Governo come il piano industriale previsto. Il futuro di Alitalia non può essere quello di farla diventare una compagnia regionale. Ringraziamo il nostro Segretario Fratoianni per aver presentato una interrogazione in Parlamento sulla questione ITA”.

“E’ arrivato il momento che il Governo si assuma le responsabilità di quello che sta accadendo, – conclude Iannarella – tutti questi licenziamenti hanno dei responsabili”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino