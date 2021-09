Jacobs e la Ferrari: due bolidi azzurri si incontrano a Monza

Monza – Il bolide della pista di atletica leggera con i bolidi della Formula Uno. Marcell Jacobs questo pomeriggio è ospite della Ferrari. Il campione olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 è stato accompagnato anche da Lorenzo Patta, oro nella 4×100 e accolto da Mattia Binotto, Team Principal della scuderia di Maranello.

Domani si svolgerà il Gran Premio d’Italia a Monza e i velocisti italiani sono stati affiancati ai piloti velocissimi, delle piste della Formula Uno di tutto il mondo. Domani toccherà all’Italia mostrare la bellezza di una delle tappe del circuito iridato. Eccellenze azzurre che si incontrano allora. Nelle monoposto Max Verstappen e Louis Hamilton, che lottano per il titolo mondiale, insieme ai piloti delle ‘rosse di Maranello’ Charles Leclerc e Carlos Sainz. In lotta per un posto nelle prime posizioni delle griglie di partenza.

Nella giornata dedicata alla Sprint Race Jacobs e Patta sono ospiti d’onore e sono stati scortati nel mondo della Formula Uno, in scoperta di un universo affascinante e adrenalinico. Come il loro mondo veloce in pista. Marcell ha posato in una significativa foto, come l’uomo più veloce d’Italia e alle Olimpiadi di Tokyo. Pronto a scattare verso la gara a Monza, dallo start della partenza.

(foto@Fidal/Facebook)

