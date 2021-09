Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un’ansa depressionaria si sposta tra venerdì e sabato dal basso Tirreno verso il Sud Italia e sarà in grado di influenzare il tempo nel weekend sulle nostre regioni meridionali e su parte di quelle centrali. Ne conseguiranno rovesci e temporali localmente di forte intensità, anche con possibili nubifragi, seppur con condizioni in miglioramento domenica grazie al suo allontanamento verso la Penisola Balcanica. Sul resto d’Italia prevarrà l’azione dell’anticiclone presente sul Mediterraneo centro-occidentale con tempo più stabile, eccetto una certa variabilità diurna sulle Alpi centro-orientali, con qualche locale rovescio o locale temporale più probabile nella giornata di sabato. Tutto in un contesto climatico ancora tardo estivo e con locali punte anche di 30°C su diverse aree del Centro-Nord

METEO SABATO 11 SETTEMBRE. Sarà la giornata più instabile per parte del Sud Italia, con piogge e temporali in graduale intensificazione col passare delle ore ed anche di forte intensità, specie su Cilento, Calabria, Sicilia e Basilicata, con grandinate e possibili nubifragi, fenomeni più deboli invece in Puglia. Tempo più stabile e anticiclonico sul resto d’Italia con cieli poco nuvolosi o velati, salvo un po’ di variabilità sulle zone alpine centro-orientali con qualche rovescio in locale sconfinamento alle alte pianure. Isolati rovesci al pomeriggio anche lungo l’Appennino. In tarda serata tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni. Temperature in lieve aumento al Centro-Nord, in calo nei massimi al Sud.

METEO DOMENICA 12 SETTEMBRE. Una residua instabilità si attarderà al mattino sulle estreme regioni meridionali, con piogge e qualche rovescio tra Calabria ionica ed est Sicilia. In giornata ancora qualche rovescio o temporale su est Sicilia, Calabria e Salento, in esaurimento serale. Condizioni anticicloniche sul resto d’Italia, ad eccezione di una certa instabilità diurna sulle Alpi centro-orientali con qualche rovescio o isolato temporale in esaurimento in serata. Qualche fenomeno diurno possibile anche sulla dorsale appenninica più settentrionale. Temperature stabili, ovunque su gradevoli valori tardo estivi. Per la tendenza per la prossima settimana clicca qui.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: giornata nel complesso variabile su Lazio, Umbria e Toscana, tra sole e nubi sparse al mattino, e instabilità pomeridiana sull’Appennino centrale e zone interne, con rovesci e locali temporali; fenomeni che coinvolgeranno tra metà pomeriggio e prima sera il Lazio centro-occidentale (localmente altrove) e in prevalenza deboli sulle coste meridionali della regione; qualche fenomeno anche sull’Appennino Toscano e settori prospicienti. Segnaliamo tra notte e mattino il transito di acquazzoni marittimi tra coste del medio-basso Lazio e Arcipelago. Clima ancora estivo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali sulle interne, da Ovest-Nordovest moderati lungo le coste. Mare mosso.

DOMENICA: giornata di bel tempo prevalente su Toscana, Umbria e Lazio, tra sole e qualche nube sparsa; possibili isolati spunti piovosi pomeridiani, lungo l’Appennino settentrionale e localmente sulle aree interne tra Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature stabili, clima estivo con caldo senza eccessi. Venti sino a moderati da Ovest-Nordovest con rinforzi sulle coste. Mare poco mosso sotto costa.

Commento del previsore Lazio

Fine settimana variabile, tra sole e nuvolosità medio-alta sparsa, con il rischio di piogge al mattino su litorali del basso Lazio e Arcipelago poi nuovi rovesci e temporali nel pomeriggio di sabato a partire dall’Appennino centrale in sconfinamento sul medio-basso Lazio. Possibili rovesci locali anche sulle interne toscane e appennino settentrionale. Domenica variabile tra sole e nubi sparse, con note instabili pomeridiane più localizzate, specie lungo l’Appennino toscano. Migliora temporaneamente nei giorni a seguire. Clima estivo con temperature massime entro i 30-33°C. Possibile però un peggioramento anche forte/temporalesco dopo metà mese ad opera di correnti atlantiche.

(Fonte 3B Meteo)