Ostia, carenze-igienico sanitarie e alimenti non tracciati: chiuso un chiosco ristorante

Ostia – Proseguono i servizi di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio di competenza dei carabinieri di Ostia, con la collaborazione dei militari dei Nuclei Ispettorato del Lavoro e Antisofisticazione Sanità di Roma.

Nel corso delle molteplici verifiche svolte anche agli esercizi commerciali del litorale, i carabinieri hanno sanzionato il gestore di un chiosco ristorante, all’interno del quale sono state accertate carenze igienico – sanitarie, la mancata attuazione della normativa di autocontrollo e l’assenza della tracciabilità degli alimenti, nonché la presenza di 3 lavoratori non contrattualizzati.

In tale contesto sono stati sequestrati oltre 3 kg di generi alimentari, elevate sanzioni per complessivi 17.500 euro ed è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio