Pino D’Amici apre la campagna elettorale al Castello di Minturno

Minturno – Il candidato a sindaco di Minturno, Pino D’Amici, annuncia l’apertura della campagna elettorale. L’incontro con i cittadini è per domenica 12 Settembre, alle ore 11, presso il Castello Ducale di Minturno.

“Presenteremo agli elettori – dichiara D’Amici – le quattro liste che mi sostengono: Fratelli d’Italia, Minturno Domani, Minturno Libera, D’Amici Sindaco. Mi affiancheranno tutti i candidati al consiglio comunale, tanti giovani, professionisti, amanti della nostra città che vogliono mettersi in gioco per il futuro del nostro Paese. Iniziamo dal ‘cuore’ di Minturno, un luogo che vogliamo mettere al centro del nostro piano di rilancio del territorio. Ritengo che Minturno abbia bisogno di una amministrazione comunale più vicina ai reali bisogni dei cittadini e che non si facciano distinzioni tra cittadini di serie A e di serie B. E per questo ho deciso di scendere in campo, perché una alternativa seria e competente esiste”.

“A differenza di altri competitor – continua D’Amici – faremo una campagna elettorale all’insegna della sobrietà, senza vele o materiale di puro marketing che poco hanno a che fare con le necessità dei minturnesi, specie in un periodo così difficile nel quale molti non riescono ad arrivare alla fine del mese. Incontreremo i cittadini, ascolteremo le loro esigenze, integrando il nostro programma elettorale con le proposte che a mano a mano inseriremo nel ‘Diario delle Idee’. Il nostro, infatti, è un programma che si basa sulle reali esigenze del territorio, con attenzione alla quotidianità e ai bisogni dei minturnesi, perché nessuno più resti indietro come accaduto in questi cinque anni”.

“Il programma – conclude D’Amici – sarà sempre work in progress perché vogliamo coinvolgere i cittadini nei lavori dell’amministrazione comunale, anche dopo le elezioni. Coinvolgimento e condivisione: queste le coordinate che seguiremo”.

