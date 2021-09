Sul Cotral da Latina ad Anzio, senza mascherina e senza biglietto, prende a morsi il controllore

Nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Latina, nella giornata di ieri è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo nato nel 1961, autore di una aggressione ai danni di un controllore del Cotral in servizio sulla tratta Latina – Anzio.

In particolare, si è accertato che nel pomeriggio di ieri, l’uomo insieme alla sua compagna viaggiava a bordo di un autobus del Cotral sprovvisto della mascherina di protezione e di biglietto. Un controllore salito a bordo notava i due e decideva di sanzionarli. Alla richiesta di lasciare il mezzo il 60enne aggrediva violentemente il pubblico ufficiale, colpendolo con pugni e morsi.

Gli uomini della Polizia intervenuti sul posto hanno lo hanno denunciato per violenza a Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.