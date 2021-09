Tenta una rapina in un bar-tabacchi della Capitale armato di spranga: arrestato 

Roma– Ha cercato di rapinare il titolare di un bar tabacchi, armato di spranga. E’ successo la scorsa sera, 10 settembre 2021, a Roma, dove in via della Stazione Prenestina i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino del Mali di 28 anni.

Al loro arrivo, i militari hanno disarmato e bloccato il rapinatore, mentre stava ingaggiando una colluttazione con il fratello del titolare dell’esercizio commerciale che, dopo aver assistito alla scena, ha deciso di intervenire per difendere il fratello. I militari hanno sequestrato la spranga in metallo ed hanno arrestato il rapinatore e lo hanno accompagnato in carcere. Dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.



