Tpl Fiumicino, da lunedì 13 settembre entra in vigore l’orario invernale dei bus

Fiumicino – “In concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, da lunedì 13 settembre entrerà in vigore l’orario invernale del trasporto pubblico”. Lo fa sapere, in una nota diffusa a mezzo stampa, l’assessore al Tpl del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“Abbiamo lavorato per potenziare ulteriormente le linee che raggiungono gli istituti superiori della città – sottolinea l’assessore – per venire incontro alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi. Nei primi giorni di scuola potrebbero emergere alcuni dettagli ancora da perfezionare che affronteremo caso per caso trovando la soluzione migliore”. “Tutti i dettagli sugli orari invernali sono disponibili qui, e sull’app Moovit” conclude l’assessore.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino