Anzio, attiva la piattaforma per la fornitura gratuita dei libri della scuola primaria

Anzio – “Da qualche ora è attiva la piattaforma freebook per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria residenti ad Anzio. Si tratta di una positivo servizio per le famiglie che, inserendo nel portale il codice fiscale dell’alunno, potranno prenotare i libri, gratuitamente, presso le cinque librerie accreditate del territorio”.

Lo comunica l’Assessore alla Cultura ed alla Scuola, Laura Nolfi, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, in riferimento alla fornitura gratuita dei libri di testo per gli alunni della scuola primaria.

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA

Inoltre, nella home page del sito istituzionale www.comune.anzio.roma.it , è in evidenza il banner “CEDOLE LIBRARIE ONLINE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 – Piattaforma freebook”, con tutte le indicazioni per gli utenti. Le famiglie, eventualmente, potranno anche prenotare i testi direttamente presso le cinque librerie accreditate:

– CARTA E PENNA SERVICE LARGO GIOVANNI XXIII 1/5 NETTUNO. 06/72273895 cartaepennaservice@hotmail.com

– CONTROVENTO VIA XX SETTEMBRE, 5 ANZIO. 06/31071237 poseidonlibrianzio@gmail.com

– IL GABBIANO VIA DI VALLE SCHIOIA, 288 LAVINIO ANZIO. 06/9814497 ilgabbianosnc@libero.it

– MISTERI VIA SAN GALLO, 16 NETTUNO. 06/9881099 poseidonlibri@gmail.com

– PUNTO CARTA VIA DI VALLE SCHIOIA, 120 ANZIO. 06/9878270 puntocartafb@hotmail.it

