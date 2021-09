Budapest, prima della messa l’abbraccio tra Papa Francesco e il patriarca Bartolomeo

Budapest – Sul palco allestito per la messa in Piazza degli Eroi, a Budapest, Papa Francesco ha salutato e abbracciato subito prima dell’inizio della celebrazione liturgica il patriarca ecumenico di Costantinopoli Bartolomeo, che è stato presente nella capitale magiara in occasione del 52mo Congresso eucaristico internazionale che si concluderà proprio con la messa papale presieduta da Bergoglio. (foto Twitter @oss_romano)