Covid, a Fiumicino i positivi calano a 101: il bollettino del 12 settembre

Fiumicino – “Secondo il report della Asl RM3, rispetto a sabato scorso i positivi totali nella nostra città sono scesi a 101″. A fare il punto sulla situazione Covid a Fiumicino è il sindaco Esterino Montino.

“Per la precisione contiamo 31 nuovi positivi e 57 guariti – sottolinea -. L’età media è di 32 anni e il rapporto con la popolazione totale è pari a 0.12. Per quanto riguarda le località, tra Isola Sacra e Fiumicino si concentra il 36% dei casi totali, mentre Maccarese conta il 13% così come Aranova. A Passoscuro si concentra il 12% e a Parco Leonardo il 7″.

“Domani riaprono tutte le scuole e questo sarà un passaggio fondamentale – conclude -: dobbiamo fare tutto il possibile perché le lezioni siano sempre in presenza. Per questo il governo ha fissato regole molto rigide, riguardo all’accesso agli edifici scolastici, che siamo tenuti a rispettare e far rispettare con grande precisione. Ma questo vale anche per tutti gli alti ambiti di aggregazione, siano i posti di lavoro o di divertimento.

Raccomando quindi l’uso della mascherina al chiuso, il rispetto della distanza e dell’igiene delle mani e, soprattutto, sollecito chiunque non lo avesse ancora fatto ad andare a vaccinarsi”.

