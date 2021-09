Infernetto, ennesimo incidente al benzinaio di via Wolf Ferrari

Ostia X Municipio – Non c’è pace per l’entrata del benzinaio di via Ermanno Wolf Ferrari, all’Infernetto. Oggi, domenica 12 settembre, l’ennesimo incidente.

Coinvolte due auto: una Smart ed una Renault Captur. Da una prima ricostruzione degli eventi sembrerebbe che la Smart che presentava considerevoli danni sul davanti della vettura, avrebbe urtato il fianco della Renault.

Attualmente non sembra che ci siano danni a persone.

Notizia in aggiornamento

