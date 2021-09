Luigi Busà con la Coppa Europea di calcio: bomber del karate e oro olimpico

Monza - Esiste un bomber anche nel karate. Se Luigi Busà avesse giocato a pallone probabilmente avrebbe indissato la maglia numero 9. L’attaccante veloce che mette la difesa avversaria a terra e segna senza fiato. Per lui e per gli avversari. Avrebbe dribblato come faceva Pippo Inzaghi e con la fame di gol. Così fa anche sul tatami. La fame di vittoria è forte per il campione olimpico di Tokyo. Ha vinto lui nei 75 chilogrammi e ha scritto la storia. Il primo campione a cinque cerchi azzurro, con l’oro al collo, è lui. Il bomber del karate azzurro e capitano della Nazionale.

Ha posato anche Luigi oggi con la Coppa Europea di calcio a Monza, conquistata ai recenti Europei e lo mostra con gioia in una foto postata sul suo profilo Facebook. Tutta l’Italia Team all’autodromo per il Gran Premio d’Italia per una eccezionale festa tricolore, a cui hanno partecipato le Frecce Tricolori sulle note dell’inno di Mameli suonato dalla banda musicale della Guardia di Finanza. Hanno applaudito gli azzurri campioni olimpici gli spettatori e gli atleti più importanti che a Tokyo hanno firmato una partecipazione eccezionale.

Anche Gregorio Paltrinieri ha assistito alla gara di Formula Uno, che vanta due medaglie al collo alle Olimpiadi. Con particolare orgoglio. E anche Luigi si è portato il suo oro della storia con sé quando ha sfilato sul pullman scoperto e fatto il giro del circuito. Tutta l’Italia Team in pista come i piloti della Formula Uno, loro che sono bolidi sportivi nelle rispettive discipline. Ha visitato il circuito Busà e conosciuto i piloti delle monoposto, tra cui Louis Hamilton, un pluricampione mondiale come lui: "Sono un appassionato di motori - ha detto l'azzurro nella conferenza stampa dell'evento - sono molto felice di essere qui con i vincitori delle medaglie d'oro a Tokyo".

E’ un bolide da Ferrari Busà sul tatami. E' rimasto incantato dalla Rossa di Maranello e l'ha filmata nelle sue stories di Instagram. E' pluricampione mondiale ed europeo. E oggi anche campione olimpico. Bomber numero 9 della Nazionale di karate.

(foto@LuigiBusà/Instagram)

