Malamovida a Roma: 500 persone ballano accalcate, chiusa l’attività

Roma – Ancora un intervento da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per assembramenti e attività di discoteca non autorizzata. Dopo la chiusura di due locali pubblici al Foro Italico e nel quartiere Trieste, eseguita venerdì sera, anche nella serata di ieri i caschi bianchi hanno sorpreso oltre 500 persone a ballare accalcate, in violazione alle normative anti-Covid, in un’area adibita a eventi pubblici nei pressi di Villa Ada. Oltre alle sanzioni previste, è scattato il provvedimento di chiusura per 5 giorni. Denunciato inoltre il gestore per superamento della capienza consentita. Ulteriori accertamenti di natura amministrativa sono tuttora in corso.

Dai controlli per il rispetto delle regole anti-alcol e delle disposizioni per la tutela della salute collettiva al contrasto dei comportamenti irregolari alla guida, sono state più di 2mila le verifiche svolte dalle pattuglie in questo fine settimana , con particolare attenzione ai luoghi tipici della movida. Più di 60 le attività sanzionate per irregolarità amministrative, di cui 30 diffidate per inosservanza delle misure anti contagio e per vendita di alcolici oltre l’orario consentito.

Illeciti che, in quanto reiterati, hanno portato alla chiusura di 5 minimarket. Multe non sono mancate agli avventori per consumo irregolare di bevande alcoliche in strada. Mirati accertamenti, inoltre, sul fronte della sicurezza stradale, con circa 300 veicoli controllati .