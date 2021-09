Roma-Lido, a Stella Polare un sit-in per dire “no” alla chiusura delle stazioni di Ostia

Ostia – Un sit-in pacifico di fronte alla stazione di Stella Polare. E’ l’iniziativa organizzata da un gruppo di cittadini per protestare contro la chiusura temporanea delle stazioni di Ostia della linea ferroviaria Roma-Lido.

Annunciato nelle scorse settimane (leggi qui), lo “stop” di Stella Polare, Castel Fusano e Cristoforo Colombo partirà il 13 settembre e si protrarrà per almeno sei mesi, fino alla primavera del 2022: per questo, i pendolari – e non solo – hanno deciso di darsi appuntamento proprio lunedì, dalle ore 7.30 alle 10, davanti alla prima delle stazioni escluse dal servizio.

A promuovere l’iniziativa, gli stessi cittadini che, negli scorsi giorni, hanno organizzato una raccolta firme di fronte alle tre stazioni (leggi qui): “Dopo averne raggiunte ben 3000 – spiegano -, non abbiamo alcuna intenzione di fermarci. Chiediamo a tutti di partecipare: la Roma-Lido non si tocca!”.

