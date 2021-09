Rubano 141 euro di alcolici in un supermercato di Formia: denunciati

Formia – Nel corso del pomeriggio dell’11 set 2021, a Formia, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale compagnia hanno deferito in stato di libertà, per furto aggravato in concorso, due cittadini georgiani, irregolari sul territorio.

I due, che ora dovranno regolarizzare la loro posizione, a seguito di attività investigativa venivano identificati quali autori del furto di diverse bottiglie di alcolici, per un valore complessivo di euro 141, ai danni di un noto supermercato della città.

La merce è stata recuperata dai militari, e restituita al responsabile del negozio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Formia

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Formia