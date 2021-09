13 settembre: suona la campanella per 720mila studenti del Lazio

Roma – “Alle studentesse e agli studenti auguriamo un buon inizio di anno scolastico.” Inizia così il video messaggio dell’Assessore alla scuola della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, diffuso sui canali social dell’amministrazione.

“Un anno scolastico che facciamo in presenza e che dobbiamo mantenere in presenza. Questo è possibile grazie ad un’importante campagna vaccinale messa in atto dalla Regione Lazio, dalla disponibilità di tanti giovani e del corpo docente. Ora dobbiamo arrivare fino in fondo.

In più – continua Di Berardino- è stata realizzata un’importante azione sul trasporto pubblico locale da parte di questa amministrazione, investendo tante risorse per mettere autobus e mezzi, anche privati, a disposizione delle scuole. Risorse significative sono state investite anche da parte del Ministero dell’Istruzione a favore dei Comuni, delle Province e delle stesse scuole, finalizzate ad interventi di manutenzione, protezione individuale e per consentire il rafforzamento della didattica.

Il protocollo – conclude l’Assessore- va sempre e comunque rispettato, dunque distanziamento e mascherine dove servono, per garantire a tutti noi, un anno in presenza, anche per recuperare quelle competenze così fondamentali in questa fase storica, in cui il paese e la Regione Lazio, sono chiamate a ridefinire il proprio modello di sviluppo.”

(Il Faro online)