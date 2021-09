Calenda si ferma per la febbre. Raggi: “Torna presto, sola con quegli altri mi annoio”

Roma - Carlo Calenda si ferma per un "febbrone da cavallo". Il leader di Azione, candidato sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali, lo annuncia sui social: "Febbrone da cavallo. Test antigenico negativo. Sono in attesa del molecolare. Mi fermerò per un giorno. Domani si riparte", scrive Calenda.

Auguri di pronta guarigione dalla sindaca Virginia Raggi, che su Twitter scrive: "Carlo Calenda in bocca al lupo e torna presto. Sola con quegli altri mi annoio".