Ciclismo azzurro mangia medaglie: agli Europei arriva l’oro di Colbrelli

Trento – Arriva un altro successo dal ciclismo azzurro. Dopo i trionfi alle Olimpiadi nella prova ad inseguimento, non termina l’estate magica dell’Italia sportiva.

Sonny Colbrelli vince l’oro agli Europei di ciclismo su strada, nella prova in linea. A Trento l’azzurro batte in volata il belga Evenepoel, dopo aver resistito ai ripetuti attacchi in salita dell’antagonista: “Non sono partito favorito e poi ho vinto in casa. Un sogno che si avvera. Sono senza parole. Ho voluto ripagare il lavoro a una grande Nazionale”. Dice Sonny al termine della finale alla stampa, come diffuso dalla pagina ufficiale Facebook della Federciclismo.

Quarto Matteo Trentin. Per l’Italia è il quarto titolo continentale consecutivo, dopo quelli conquistati dallo stesso Trentin (2018), Elia Viviani (2019) e Giacomo Nizzolo (2020).

(foto@Bettini)

