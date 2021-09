Europei di volley, l’Italia di De Giorgi conquista i quarti di finale

Ostrava – Va avanti l’Italia nella pallavolo e lo fa anche la Nazionale maschile di volley. Un altro Europeo in cui sognare, un altro Europeo in cui sperare di alzare la Coppa Europea. Lo hanno fatto le ragazze una settimana fa (leggi qui) e potrebbero metterlo a segno anche gli uomini di Coach De Giorgi hanno battuto la Lettonia per tre set a zero (25-14, 25-13, 25-16) nel match in programma per gli ottavi del torneo in svolgimento.

Una partita intensa da entrambe le squadre. C’è stato spettacolo dato al pubblico sugli spalti. Gli azzurri si preparano ora ad affrontare la Germania ai quarti di finale. Squadra allenata da Andrea Giani, leggenda del volley tricolore.

Le dichiarazioni dei protagonisti come riportato da Federvolley.it

Daniele Lavia: “E’ stata una bella partita da parte nostra, giocare gli ottavi di finale degli Europei non è scontato e arrivati a questo punto ogni gara è a sé. Noi siamo stati bravi a tenere botta, a tenere sotto gli avversari quando sembrava potessero rialzarsi; nel complesso abbiamo disputato una buona gara al servizio, nella fase muro-difesa, ma anche in attacco. Nel momento in cui abbiamo cominciato a tenere costante il nostro ritmo loro hanno progressivamente ceduto. In avvio noi concesso qualcosa, così come nel terzo set, ma poi siamo stati bravi. A mio avviso non era scontato arrivassimo a questo punto in questo modo. Ora ci attende un’altra sfida contro una tra Germania e Bulgaria. Chiunque ci raggiungerà non sarà facile da affrontare, ma noi cercheremo di fare la nostra gara come sempre, vedremo”.

Francesco Recine: “Sono felicissimo per il mio esordio in questi Europei, tra l’altro giocare una partita così è come se ne valesse 30, (sorride, ndr). Abbiamo giocato la nostra partita non sottovalutando mai gli avversari e questo atteggiamento ci ha ripagato con una bella vittoria. A inizio gara loro sono partiti forte, ma credo fosse del tutto normale; poi con il passare dei minuti noi ci siamo ripresi e a quel punto abbiamo preso le misure. Sono contento di aver dato il mio contributo anche se avrei potuto fare qualcosa di più; ora però dobbiamo pensare solo ai quarti di finale dove troveremo una squadra forte indipendentemente da chi sarà tra Germania e Bulgaria”.

Italia-Lettonia: 3-0 (25-14, 25-13, 25-16)

Italia: Giannelli 4, Pinali 9, Galassi 11, Anzani 5, Michieletto 7, Lavia 12, Balaso (L). Recine 8, Romanò 1. Ne: Bottolo, Sbertoli, Cortesia, Ricci Piccinelli (L). All: De Giorgi

Lettonia: Petrovs D. 1, Egleskalns 1, Svans 3, Freimanis 4, Smits 7, Ozolins 4, Ivanovs (L). Dardzans 4, Sauss 1, Jansons 1. Ne: Buivds, Skruders, Platacs, Petrovs A. (L), All: Keel

(foto@Federazione Italiana Pallavolo)

