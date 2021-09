Fiumicino, tre incidenti in contemporanea sulle vie principali: città strangolata nel traffico

Fiumicino – La cittadina di Fiumicino paralizzata nel traffico. Tre incidenti, avvenuti in contemporanea su via dell’Aeroporto, via Coni Zugna e via Portuense nella serata di lunedì 13 settembre hanno letteralmente mandato in tilt la viabilità di Isola Sacra e Fiumicino paese.

A via dell’Aeroporto, altezza De Montis, intorno alle 19.35, un camion ha urtato quattro veicoli. Nessun ferito ma il sinistro ha provocato forti disagi alla circolazione. Negli stessi minuti, un altro incidente si è verificato su via Coni Zugna, dove c’è stato uno scontro tra un’auto e una motocicletta. Il centauro è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi del caso.

Altro incidente, subito dopo, su via Portuense, all’altezza del QC Terme, dove tre auto si sono tamponate rallentando ulteriormente la circolazione. Intervento delle forze dell’ordine anche in questo caso per gestire la viabilità ed accertare l’esatta dinamica dei fatti.

