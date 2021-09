Latina 2021, in corsa per lo scranno da Sindaco anche Andrea Ambrosetti e Giuseppe Antonio Mancino

Latina – Sale il numero dei candidati sindaci in corsa per lo scranno da sindaco dell’indomabile capoluogo pontino, con due volti presentati quasi al fotofinish. Di chi stiamo parlando? Di Andrea Ambrosetti e di Giuseppe Antonio Mancino, che correranno rispettivamente per il Partito comunista italiano uno e per Sinistra italiana l’altro.

Ecco chi è Andrea Ambrosetti, candidato del Pci

Andrea Ambrosetti, 46 anni, è un chimico che lavora presso l’Arpa Lazio, che scende in campo con la volontà

di essere il sindaco “di tutti”, pur promettendo una campagna elettorale pulita, senza veleni e con l’obiettivo di restituire ai latinensi risposte chiare, celeri ed efficienti, che possano rispondere alle loro esigenze e far rinascere il capoluogo.

Meno soft, invece, appare la dichiarazione del Pci, che sostiene la candidatura di Ambrosetti, quando fa sapere: “Il nostro candidato sindaco è una delle poche vere novità di alternativa allo sfascio in cui versa la politica della città.”

Sinistra italiana: “In campo con Mancino per cambiare il volto politico di Latina”

Due candidati sindaci diversi Ambrosetti e Mancino, eppure entrambi, partono da un obiettivo comune, come, per certi versi, rivela Sinistra Italiana Latina: “Siamo scesi in campo con Mancino candidato sindaco perché siamo convinti che esista una Latina migliore di quegli amministratori che, nel corso dei decenni passati, l’hanno culturalmente, socialmente ed economicamente disastrata.

E’ a questa Latina migliore che puntiamo per poter cambiare il volto politico della nostra città.”

Una mission, infine, che, da Sinistra italiana, hanno ben chiara, come hanno ben chiari i punti da cui partire, in caso di vittoria: la lotta alle mafie, il sostegno alle lotte per un lavoro dignitoso e a quella per ripubblicizzazione dell’acqua.

