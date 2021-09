Masi-De Priamo (Fdi): “Un Comitato elettorale a Ostia per prendere un serio impegno per il Litorale”

Ostia – “Abbiamo inaugurato il nostro Comitato Elettorale in Corso Regina Maria Pia a Ostia per dare un forte segnale e per spiegare ai cittadini il nostro impegno per il Litorale della Capitale e per il suo importante entroterra”. Mariacristina Masi e Andrea De Priamo, candidati al Campidoglio per Fratelli d’Italia, sottolineano così la scelta fatta sabato appena trascorso di inaugurare una sede fisica per la corsa alle amministrative 2021.

“Abbiamo una squadra forte e competente in Municipio – dicono – e vogliamo voltare pagina rispetto all’ennesima amministrazione che ha trascurato questo quadrante di città. Saremo aperti tutti i giorni e spiegheremo ai cittadini il nostro progetto per Roma. Sarà possibile avere informazioni sulle modalità di voto e richiedere il nostro materiale elettorale.

Siamo presenti, come sempre, tra la gente, per costruire rapporti veri con le persone che ci sostengono. Siamo molto determinati nel continuare il lavoro già iniziato nei banchi dell’opposizione per restituire a questo territorio la dignità che merita. Crediamo – concludono – che la candidatura autorevole di Enrico Michetti possa essere una grande opportunità per Roma e per il suo mare”.

(Il Faro online)