Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La saccatura di bassa pressione che nel weekend interessa il Sud Italia con fenomeni anche violenti uscirà definitivamente di scena con l’inizio della prossima settimana, portandosi sui Balcani ed oltre. Al suo seguito rimonterà un campo di alta pressione in estensione dal Mediterraneo occidentale verso quello centrale. Il tempo risulterà quindi stabile nella prima parte della nuova settimana sulle nostre regioni e le temperature aumenteranno di qualche grado per la risalita di correnti calde dal Nord Africa all’interno dell’anticiclone, con condizioni climatiche di fatto estive.

METEO LUNEDÌ 13 SETTEMBRE. Sarà una giornata in prevalenza stabile, fatta eccezione per un po’ di variabilità in formazione nelle ore diurne su Alpi orientali e sulle zone interne di Sicilia e Calabria, dove potranno svilupparsi alcuni rovesci o isolati temporali, comunque in esaurimento in serata. Le temperature aumenteranno lievemente e si potranno raggiungere i 30°C su alcune zone della Val Padana, superandoli anche su zone interne di Toscana e Lazio e sull’alta Puglia.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: alta pressione con stabilità e ampio soleggiamento su Toscana, Umbria e Lazio; clima pomeridiano tipicamente estivo. Locale variabilità diurna sull’Appennino. con isolati rovesci non esclusi su Apuane e Meta. Venti in prevalenza settentrionali, con rinforzi da Nordovest lungo le coste entro il pomeriggio. Mare fino a mosso.

Commento del previsore Lazio

Nel pomeriggio di sabato instabilità anche temporalesca in moto dall’Appennino centrale in sconfinamento sul medio-basso Lazio: possibili fugaci acquazzoni anche sulle interne toscane e appennino settentrionale. Domenica variabile tra sole e nubi sparse, con note instabili pomeridiane molto localizzate, in particolare sull’Appennino laziale. Migliora temporaneamente nei giorni a seguire, con clima estivo e temperature massime sin verso i 31-33°C. Possibile però un peggioramento anche forte e a carattere temporalesco dopo metà mese ad opera di umide correnti atlantiche.

(Fonte: 3B Meteo)