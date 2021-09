Ostia, minaccia di morte il titolare del pub e importuna i clienti: bloccato con lo spray urticante

Ostia – Nel corso dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri di Ostia, nella giornata di ieri, hanno denunciato un uomo 23enne, romano e con precedenti penali, per minacce.

In particolare nella serata l’uomo si era recato al pub di via Giordano Bruno Ferrari e, probabilmente in preda ai fumi dell’alcool, aveva incominciato ad importunare tutti gli avventori del locale, minacciando di morte anche il titolare dell’esercizio commerciale il quale, per riportare la situazione alla calma, si è visto costretto a chiedere aiuto ai Carabinieri. Quest’ultimi sono intervenuti in breve tempo nel locale e hanno trovato il soggetto che, alla vista dei militari, non ha esitato ad ingaggiare una violenta colluttazione per guadagnarsi la fuga.

Il malfattore è stato, comunque, bloccato dai Carabinieri che si sono visti costretti ad utilizzare lo spray urticante in dotazione per abbassare il livello di estrema aggressività del soggetto.

L’uomo è stato prima trasportato precauzionalmente presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “G.B. Grassi” di Ostia, dove veniva dimesso senza prognosi, e poi accompagnato presso la caserma per essere denunciato e rispondere dell’accusa di minacce.

L’attività è poi continuata attuando molteplici verifiche agli esercizi commerciali della zona e vari controlli per l’attuazione delle misure contenitive dell’attuale emergenza epidemiologica.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

