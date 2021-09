Ardea, dal Comune 100mila euro per la scuola di Campo di Carne: conclusi i lavori nella palestra

Ardea – Terminati da pochi giorni i lavori di riqualificazione della Palestra della Scuola di Campo di Carne che hanno portato al completo ripristino della struttura:

⁃ totale rifacimento del campo di gioco;

⁃ impermeabilizzazione del tetto della palestra;

⁃ ristrutturazione della palestra e degli spogliatoi;

⁃ rifacimento impianto di illuminazione con tecnologia a LED, per un maggior risparmio energetico;

⁃ completa ristrutturazione di tutti i servizi igienici;

⁃ creazione nuovi spazi di servizio come lo spogliatoio per gli insegnanti ed il bagno per i disabili;

⁃ tinteggiatura delle pareti;

⁃ sostituzione delle porte di accesso alla palestra e delle tettoie esterne.

“Questi gli interventi portati a termine per un investimento di circa 100 mila euro di fondi comunali recuperati grazie al risanamento del bilancio portato avanti da questa amministrazione.

Si tratta di un intervento atteso da molto tempo sia dalla scuola che dalle associazioni sportive, che ha permesso di rendere la palestra molto più funzionale, sicura ed anche a norma di legge”, si legge in una nota dell’Amministrazione.

“Il nuovo anno scolastico inizia con la possibilità di usufruire di una palestra funzionale sia da parte degli studenti che delle squadre sportive che finalmente potranno tornare ad utilizzare i locali completamente ristrutturati”.

“Il lavoro silente degli ultimi 4 anni per risanare i conti del Comune comincia a dare i suoi frutti anche sul fronte dello sport, ambito che è sempre stato caro all’Amministrazione, come strumento di recupero sociale della comunità e come investimento a tutela dello sviluppo delle future generazioni. Infatti vogliamo ricordare l’importante progetto presentato per la realizzazione di una Casa dello Sport in località Le Salzare di cui attendiamo l’esito a breve”.

