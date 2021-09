Ardea – Torna la vista sul mare di Ardea. E’ stata demolita nella giornata di ieri 13 settembre un’altra abitazione sul lungomare degli Ardeatini, vicino al ristorante “La Veranda”. La demolizione è iniziata intorno alle 8:00 del mattino ed è proseguita per ore, a spese dello stesso proprietario dell’abitazione.

Ad eseguire la demolizione una primaria ditta della zona, sotto la direzione dei lavori del Geom. Luigi Centore e presentatore della pratica per ottenere la demolizione. L’abbattimento è stato portato a termine come richiesto dai proprietari e su disposizione del Dirigente dell’Ufficio Urbanistica del comune di Ardea Arch. Aristodemo Pellico e del dirigente Ing. Emanuele Calcagni.

L’abitazione da oltre due anni era occupata abusivamente da un cittadino straniero, che senza alcun permesso ci abitava nonostante non fosse presente alcun servizio idrico, fognario e di energia elettrica. L’uomo è uscito senza creare troppi problemi dopo aver portato all’esterno le sue poche masserizie, aiutato anche da alcuni connazionali del locale di fronte. A seguire l’operazione dalla mattina i Carabinieri e la Polizia Municipale di Ardea.

Per il comune c’è stata la supervisione del Geom. Mauro Rossi che ha seguito anche con le passate amministrazioni tutte le demolizioni che si sono verificate nel comune di Ardea. Sul posto a

complimentarsi anche il sindaco di Ardea Mario Savarese per la nuova veduta sul mare. Lo stesso ha dichiarato che la lotta all’abusivismo prosegue insieme al riassetto urbanistico del lungomare, sottolineando come il mare sia da considerare monumento nazionale.

Dopo i numerosi abbattimenti a spese del comune e dei privati eseguiti con le passate amministrazione Farneti ed Eufemi, anche l’amministrazione Savarese è pronta ad intervenire per ridare il mare ai cittadini di Ardea ed ai villeggianti. Tra le case sul lungomare che sono in regola con vecchi permessi, la maggioranza dovranno essere demolite non soltanto sul lungomare degli ardeatini ma su tutto il litorale, dal confine di Pomezia a quello di Lido dei Pini di Ardea.

