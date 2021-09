Boxe, De Carolis vs Crivello: i Supermedi sul ring di Torrenova

Roma – Sabato 2 Ottobre a Roma, presso lo Stadio Tre Torri di via della tenuta di Torrenova, la BBT metterà in scena una grandissima serata di boxe in cui saliranno sul ring Alcuni dei migliori Pugili del panorama sia italiano sia internazionale.

Match clou sarà quello che vedrà tornare a combattere il già campione mondiale dei Pesi Supermedi WBA, Giovanni De Carolis, dopo la sfida per l’Europeo dello scorso Maggio. Boxer romano che sarà impegnato contro il già sfidante al titolo italiano dei Supermedi, Ignazio Crivello (7v8s1p)

Evento che, incontro di De Carolis a parte, ha in programma altri 6 match in cui boxeranno: Pietro Rossetti, Cristian Perrone, Giuseppe Squeo, Eti Qamili (Siiovush Mukhammadiev UKR 4v1s), Yuri Lupparelli e Federico Cerelli. (fpi.it)

(foto@FederazionePugilisticaItaliana/Facebook)

