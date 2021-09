Champions League, Inter-Real Madrid su Prime Video: orario, come vederla e quanto costa

Roma – Inter-Real Madrid su Amazon Prime Video. La partita Champions League si gioca domani, 15 settembre 2021, alle 21. Come vederla in tv? Il match valido per il gruppo D sarà visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, pc e console. Chi può vedere la partita? Gli abbonati ad Amazon Prime potranno assistere al match.

Tutti coloro che non dispongono della sottoscrizione a Prime avranno la possibilità di iscriversi e guardare Inter-Real Madrid su Amazon Prime Video: prova gratis per 30 giorni, poi 3,99 €/mese.

Via al collegamento da San Siro alle 19.30. Diego Milito debutta nella squadra di commentatori ed esperti di Prime Video, capitanata da Giulia Mizzoni, cheè affiancata anche da Clarence Seedorf, Julio Cesar. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Nella Var Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. Inviata a bordo campo Alessia Tarquinio insieme a due nuovi arrivi del team cronisti: Fernando Siani e Alessandro Alciato. Ad animare l’highlight show post-partita Marco Cattaneo, Federico Balzaretti e Claudio Marchisio. (fonte Adnkronos)