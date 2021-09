Infernetto, incidente su via Wolf Ferrari: traffico in affanno

Ostia – Un altro incidente su via Ermanno Wolf Ferrari, all’Infernetto, questa volta all’altezza dell’incrocio con via Alberto Franchetti, poco prima del benzinaio in cui si verificano frequenti incidenti (leggi qui): coinvolte due auto, ma le dinamiche sono ancora da accertare.

Sul posto la Polizia di Stato per far defluire il traffico; rallentamenti in direzione della Colombo.

Notizia in aggiornamento…

