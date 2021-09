Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Un promontorio di alta pressione d’origine subtropicale si farà strada sul Mediterraneo centrale durante i prossimi giorni, favorendo condizioni di tempo stabile e soleggiato e un aumento delle temperature su tutte le regioni del nostro Paese. In particolare, tra martedì e mercoledì si assisterà ad un aumento delle temperature massime con picchi fino a 33°C/34°C sulle regioni meridionali, valori superiori ai 30°C anche in Pianura Padana. Caldo in aumento anche sulle regioni centrali, anche qui infatti la colonnina di mercurio supererà diffusamente i 30°C durante le ore pomeridiane.

METEO MARTEDÌ 14 SETTEMBRE. Anche la giornata di martedì scorrerà senza intoppi particolari, con tempo stabile e in gran parte soleggiato. Faranno eccezione parte delle regioni settentrionali, alle prese con il passaggio di nubi alte e stratificate che offuscheranno il sole, nel pomeriggio anche sulle regioni centrali. Sempre nel pomeriggio maggiori addensamenti potranno svilupparsi sulle Alpi occidentali e Liguria, dove comparirà qualche debole pioggia. Clima caldo estivo con massime localmente oltre i 30°C su Romagna e zone interne del basso Adriatico.

Evoluzione meteo Lazio

MARTEDI’: ancora alta pressione subtropicale con tempo stabile su Toscana, Umbria e Lazio, ma non sempre soleggiato per transito di nubi alte, talora estese tra pomeriggio e sera. Sul comparto toscano nord occidentale possibili inoltre nubi marittime a tratti estese al mattino, in successivo dissolvimento. Temperature senza particolari variazioni o in ulteriore lieve aumento, punte di 32-33°C su Lazio e ternano, qualche grado in meno invece in Toscana ma comunque caldo. Venti a regime di brezza, con rinforzi pomeridiani lungo le coste. Mare poco mosso o localmente mosso.

Commento del previsore Lazio

Tra lunedì e martedì stabile e soleggiato su Toscana, Umbria e Marche, pur con cieli a tratti offuscati da nubi alte di passaggio e qualche addensamento di natura marittima al mattino sui settori toscani nord occidentali. Stabile anche mercoledì ma con maggiore nuvolosità per umide correnti occidentali, che potranno anche indurre qualche goccia di pioggia sull’appennino toscano settentrionale. A seguire probabile incremento dell’instabilità con qualche rovescio o temporale, specie sull’alta Toscana, a seguire anche su Lazio e Umbria con possibili fenomeni anche intensi (da confermare). Clima diurno sempre pienamente estivo e caldo, con punte anche di oltre 30°C. Graduale calo termico da mercoledì, ma temperature comunque sopra la media.

