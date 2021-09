Partirà da Pomezia il piano dalle Asl Rm 6 per il monitoraggio del Covid nelle scuole

Pomezia – Parte il 15 settembre il Piano per il monitoraggio della circolazione del SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado nella ASL Roma 6.

Nella Asl Roma 6 verranno effettuati 1746 campioni mensilmente attraverso il prelievo con test molecolare su saliva ed altrettanti campioni attraverso il prelievo con test antigenico su saliva.

Il piano prevede l’esecuzione di test molecolari salivari condotti su base volontaria, previo consenso dei genitori, su alunni compresi nella fascia di età 6-14 anni delle scuole primarie e secondarie di primo grado indicate come “scuole sentinella” ed individuate dalle autorità sanitarie locali in collaborazione con gli Istituti scolastici, secondo criteri di rappresentatività della popolazione, potenziale di adesione, sostenibilità logistica. Attualmente la Asl Roma 6 ha individuato 6 istituti scolastici, afferenti ai 6 distretti del territorio.

Si inizierà mercoledì 15 settembre con l’ I.C. di Via della Tecnica a Pomezia.

Nell’attuale fase di “avviamento” della campagna di screening, l’attività di raccolta dei campioni sarà eseguita nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario individuato dalla Asl Roma 6, che guiderà gli alunni coinvolti nell’autoprelievo del tampone, provvedendo al suo ritiro e alla consegna presso il laboratorio di riferimento individuato per la processazione.

Gli esiti del tampone saranno resi disponibili entro 24 ore su piattaforma web dedicata e potranno essere scaricati utilizzando le credenziali fornite alle famiglie.

In caso di positività riscontrate in fase di screening, il Servizio di Igiene e Sanità pubblica (SISP) svolgerà l’indagine epidemiologica di competenza, disponendo le opportune misure (isolamento, quarantena, sanificazione locali …) secondo protocolli già definiti ed applicati durante il precedente anno scolastico e condivisi con il Dirigente e gruppo Covid scolastico.

E’ disponibile una pagina dedicata alle informazioni per le scuole sul sito della Asl Roma 6 al link:

https://www.aslroma6.it/web/guest/scuola-in-sicurezza_anno_2021-22