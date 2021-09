Roma – Terribile risveglio stamattina in via Atteone per un’esplosione al quarto piano di una palazzina. Alle 7 e 30 è stato dato l’allarme e sono accorsi gli agenti del VI gruppo Torri della Polizia locale di Roma Capitale insieme ai Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, far evacuare lo stabile e prestare soccorso alle persone coinvolte.

Tra le persone portate in salvo sono 2 i feriti uno dei quali trasportato dal personale del 118 in ospedale in codice rosso.

Dai primi accertamenti sembrerebbe che l’esplosione e conseguente incendio sia divampato a causa di una fuga di gas.

A seguito di un’accurata ispezione da parte del personale dei VVF intervenuto è esclusa la presenza di persone al di sotto delle macerie. I soccorritori stanno lavorando ora per la messa in sicurezza con successiva bonifica dell’area coinvolta.

La nota della Regione

“L’esplosione di questa mattina avvenuta in una palazzina in via Atteone ha provocato il ferimento di tre persone a causa dell’incendio divampato. Uno dei feriti è stato trasportato al centro Grandi Ustionati dell’Ospedale Sant’eugenio, uno all’Ospedale Casilino, e il terzo al Policlinico Universitario di Torvergata, il loro stato di salute è costantemente monitorato. Sono state molte le chiamate al NUE 112 che ha immediatamente allertato i soccorsi. Ringrazio tutti i soccorritori e i sanitari, di Ares 118 e Vigili del Fuoco, che sono intervenuti sul posto prendendo in carico i feriti”. Lo scrive in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

