Sabaudia, in camper con l’hashish nascosto nel vano porta oggetti: denunciati

Sabaudia – Nella giornata di ieri, a Sabaudia, i carabinieri del locale comando stazione, congiuntamente al personale carabinieri forestali, nell’ambito di specifico servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, deferivano all’autorità giudiziari due persone, un 33enne ed una 19enne entrambe di Latina.

Nella circostanza, i militari operanti procedevano al controllo di un camper a bordo del quale i prevenuti, sottoposti a perquisizione personale e veicolare, venivano trovati in possesso di grammi 43 di sostanza stupefacente del tipo “hashish” occultata nel vano porta oggetti.

Nel medesimo contesto operativo in questa via litoranea, località Bella Farnia, gli stessi militari, a seguito di perquisizione personale eseguita nei confronti di un 27enne indiano, rinvenivano in possesso del suddetto, una busta di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo “eroina” del peso complessivo di grammi 10.

Quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro, mentre i predetti sono stati denunciati all’ autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

