Ambiente, ok al Piano d’Assetto della Riserva Naturale Montagne della Duchessa

Regione Lazio – “Con la seduta odierna del Consiglio Regionale in cui abbiamo approvato il Piano d’Assetto della Riserva Naturale Montagne della Duchessa, confermiamo il trend che vede l’Assise sempre più a favore della tutela dell’ambiente e dei territori”. Così Valerio Novelli, presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

“La Riserva Naturale si trova nel Comune di Borgorose in provincia di Rieti – prosegue Novelli – ha un’estensione di oltre 3.500 ettari, ha al suo interno due siti di interesse comunitario ed è famosa per le sue monumentali faggete. Si tratta di un territorio montano molto suggestivo ed utilizzato principalmente per i pascoli”.

“Come sempre il lavoro per arrivare all’approvazione del piano d’assetto che è il settimo licenziato in via definitiva dal Consiglio Regionale in poco più di 3 anni di consiliatura – conclude il Presidente – è partito dall’ascolto delle istituzioni e delle associazioni territoriali ed è frutto della sinergia tra la Commissione, l’Assessorato alla Transizione Ecologica guidato dall’Assessore Roberta Lombardi e la Direzione Parchi. Sono sempre più convinto che questa legislatura sta lasciando un segno indelebile in merito al connubio tra la tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile nel solco della transizione ecologica”.

(Foto – www.riservaduchessa.it)

