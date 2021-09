Ardea, in arrivo una piattaforma online per chiedere il cambio di residenza: i dettagli

Ardea – In arrivo una piattaforma online per chiedere il cambio di residenza. E’ una delle tante novità in arrivo a ottobre anticipate dall’assessore Alessandro Possidoni in una nota.

“Da ieri mattina sono iniziati i lavori per la costruzione del nostro archivio comunale presso la sede di Via Salvo D’Acquisto – spiega l’Assessore -. Come ricorderete, fino ad un anno e mezzo fa, gli uffici del nostro Comune erano dislocati in diverse aree del territorio: la Ragioneria si trovava nell’attuale piazzale Falcone e Borsellino, gli uffici Anagrafici si trovavano a via della Croce, l’ufficio tecnico a Via Crispi”.

“Circa un anno abbiamo iniziato il trasferimento dei vari uffici, migliorando la sicurezza e la qualità degli spazi di lavoro. In questi giorni anche l’ufficio tecnico si è trasferito a Via Salvo D’Acquisto, lasciando la sede di via Crispi che per tantissimi anni li aveva accolti: sono sicuro che anche i dipendenti dell’ufficio tecnico comprenderanno i benefici di trovarsi in una unica sede. Il TuPassi verrà modificato nei prossimi giorni per permettere ai cittadini di prendere appuntamento anche per l’ufficio tecnico che ancora non era stato inserito nel sistema di prenotazione TuPassi.

“La costruzione dell’archivio permetterà di accogliere anche la documentazione cartacea necessaria per il lavoro dell’ufficio tecnico, oltre al materiale di altri uffici. Per semplificare il lavoro dei dipendenti, inoltre, abbiamo definito un piano di digitalizzazione di una parte della documentazione dell’ufficio tecnico e di altri uffici, che quindi renderà più semplice e veloce rintracciare e visionare la documentazione e ridurrà il rischio di perdita di documenti”.

“Ci sono novità anche per i servizi sociali, ufficio messi ed anagrafe. Diversi anni fa, i servizi sociali erano stati “temporaneamente” trasferiti da Via Catilina all’aula consiliare, in attesa di una collocazione idonea. Nei prossimi mesi, i servizi sociali saranno spostati, insieme all’ufficio messi, nella sede di via Crispi, con spazi più larghi a disposizione sia dei dipendenti, che dei cittadini. La sede di Via Crispi sarà quindi svuotata dal materiale attualmente conservato per far spazio a quello dei servizi sociali e dell’ufficio messi”.

“Infine, ne approfitto per aggiornarvi anche su un’altra questione su cui mi arrivano continue segnalazioni, ossia i cambi di residenza. Abbiamo preparato una piattaforma online per il cambio di residenza che permetterà di accelerare il tempo di elaborazione del procedimento che entrerà in funzione all’inizio di Ottobre: il vantaggio di questo nuovo sistema sta nella procedura guidata che ridurrà gli errori nella compilazione, errori che rappresentano una delle attuali e più frequenti cause di ritardo del cambio di residenza. Si accederà tramite SPID o CIE. Questo sistema ci permetterà di elaborare la pratica in tempi decisamente più stretti”.

“Inoltre – conclude Possidoni -, nelle prossime settimane, come vi ho anticipato oggi, ci sarà la possibilità di fare le carte di identità anche presso la nuova delegazione di Tor San Lorenzo. Stiamo definendo gli orari dell’anagrafe a Tor San Lorenzo che entreranno in vigore a partire da Gennaio 2022. Insomma, tanti cambiamenti con l’obiettivo di migliorare il servizio offerto ai cittadini e la qualità del lavoro dei dipendenti”.

