Ardea, traffico in tilt per andare al paese: torna il divieto di accesso dall’antica porta

Ardea – “Già domani mattina sarà ripristinata la precedente viabilità. Da Piazza del Popolo si potrà lasciare il borgo utilizzando nuovamente anche Via dei Rutuli, mentre resterà ad essere percorribile nei due sensi Via degli Etruschi”. Lo rende noto in un post di Facebook il sindaco di Ardea Mario Savarese.

“La viabilità era stata modificata in via sperimentale – spiega il primo cittadino – per consentire l’accesso al Paese attraversando l’antica “storica porta”. Purtroppo l’iniziativa non ha retto al traffico che nei giorni di scuola, specie al mattino, ha fatto si che si formassero code e attese inaccettabili solo per attraversare la piazza. Chiedo scusa ai cittadini per il disagio procurato”.

“Domani mattina presto – conclude -, all’apertura degli uffici sarà anche firmata l’apposita ordinanza, mentre alle 7:30 la Polizia Locale provvederà all’oscuramento dei cartelli stradali. Nella stessa giornata il ripristino della segnaletica orizzontale”.

